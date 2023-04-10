國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今（10）日發布「雙英出訪」後，民眾對雙英出訪觀感民調，其中的結果顯示，有44.1％民眾較滿意馬政府時的兩岸關係，36.9％滿意現在蔡政府的兩岸關係。對此，國民黨台北市議員李彥秀今日就表示，「歷史終將還給九二共識與馬英九公道，歷史也將再次證明，國民黨才有能力處理好兩岸與國際關係」，引發討論。

李彥秀10日在臉書上PO出一篇「歷史終將還給馬英九公道」的文章表示，「中華民國憲法讓九二共識與兩岸關係重獲新生」，李彥秀更提到，「前總統馬英九用八年執政證明，台灣可以有自己的主體性『親美和陸』，在捍衛中華民國主權與尊嚴下，維繫與對岸和平、擴大交流，讓臺灣走上國際舞台，歷史終將還給馬英九一個公道，民進黨的執政，反而讓民眾珍惜『九二共識』的可貴」。

李彥秀也提到，馬英九前總統出訪中國大陸，強調「中華民國」、「中華民國憲法」以及「臺灣總統」，賦予九二共識新生命，強化「中華民國憲法的指導原則」，避免九二共識「一中各表、求同存異、尊重差異」核心精神，被民進黨與對岸扭曲。事實上，去年底的大選結果，民進黨深知「抗中保台」已經無法再迷惑臺灣人民，而改口「和平保台」；馬英九前總統出訪中國大陸，也用行動證明《中華民國憲法》不僅是臺灣內部共識，作為「九二共識」的指導原則，對岸的接受度也不差。

而根據今日啟思民本基金會江啟臣董事長公佈最新民調，支持以「九二共識」作為兩岸對話交流基礎的比例為48.8%，兩者差距為4.7%；支持以「憲法九二」作為兩岸對話交流基礎的比例為53.4%，兩者差距擴大為為14.1%。更重要的是，中間選民有59.6%支持「憲法九二」，反對的僅有30.2%。同一份民調結果也顯示，44.1%民眾滿意馬政府時期兩岸關係，36.9%民眾滿意蔡政府時期兩岸關係。

李彥秀還指出，「同樣的，中間選民49.0%滿意馬政府時期兩岸關係，22.7%滿意蔡政府時期兩岸關係，扣除綠營基本教義派，馬英九『完勝』」最後李彥秀也坦言，「歷史終將還給九二共識與馬英九公道，歷史也將再次證明，國民黨才有能力處理好兩岸與國際關係，讓台灣民主獲得保障，中華民國主權得到彰顯！」