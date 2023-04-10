LADY M「草莓生奶油千層」以多種莓果打造輕盈酸甜滋味，外型夢幻甜美，6吋1900元。（LADY M提供）

星巴克「檸檬莓果漸層蛋糕」透過粉嫩漸層設計和清爽口感挑逗媽媽味蕾，6吋950元。（星巴克提供）

唐緹「水水媽咪」可自選蛋糕體，時令鮮果搭粉色外觀相當夢幻，6吋850元。（摘自唐緹官網）

物價通膨連帶讓育兒費用攀升，雙薪家庭比例破7成已是社會主流，隨著母親節腳步近逼，求職網一項有趣市調顯示，孩子送禮首選吃大餐和買蛋糕，不過「職場媽媽」最愛其實是現金，若要吃蛋糕，有34％選水果口味，以些微之差勝過選巧克力的32％，現就有不少顏色繽紛的水果糕點搶市，以當季酸甜美味中和膩感，早鳥預購限時享88折、抽獎等。夢卡朵甜點師陳藝文透露：「由於現在母親節蛋糕需求尚未至高峰，再加疫情解封 ，外出用餐機會多，買蛋糕的行為也會受影響」，保守預估業績成長1至2成。

夢卡朵即日起推豐富水果打造的「拾光寶盒」，甜點師還原經典夏洛特外觀，並改良成珠寶盒可開蓋樣式，內餡以兩層海綿蛋糕包夾滑順清爽的椰子巴巴露亞，巴巴露亞中加入自家製糖漬柳橙和糖漬金鑽鳳梨，輔以白乳酪增添層次；表層以當令芒果和草莓作裝飾，20日前訂購享優惠價800元。

LADY M母親節獻上浪漫的「草莓生奶油千層」，將千層結合海綿蛋糕，搭上酸甜草莓生奶油與香濃卡士達，佐以新鮮草莓片、草莓覆盆子果泥構成輕盈甜美的酸甜滋味，最後採粉色奶油與新鮮草莓作裝飾，並灑上白色珍珠糖點綴，整體呈現甜美風格。

唐緹即日起推「水水媽咪」，嫩粉色的鮮奶油搭配時令鮮果，蛋糕體還能選香草或巧克力口味，並標榜海藻糖打造降低負擔，30日前預購母親節蛋糕有機會抽媚登峯美顏SPA雙人行。

星巴克今年主題同樣以新清水果打開媽媽味蕾，主打款包括「檸檬莓果漸層蛋糕」，以檸檬、荔枝草莓、荔枝覆盆莓、覆盆莓四層風味蛋糕分別夾入檸檬奶餡、荔枝覆盆莓奶油，外層再抹檸檬奶油乳酪醬，帶來粉嫩漸層色系；5月7日前母親節蛋糕預購單件9折、兩件含以上88折。