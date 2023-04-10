圖為美軍2011年暗殺賓拉登時，時任總統歐巴馬（前左二）、國務卿希拉蕊（前右二）在戰情室關注即時戰況。（圖 / 白宮提供）

總統蔡英文日前公布聽取大陸環台軍演國安簡報的照片，遭國安會前秘書長楊永明批，畫面沒軍方人士，國民黨立委王鴻薇也爆料，與會的國安會諮詢委員陳俊麟，曾任民進黨民調中心主任。對此，前立委郭正亮坦言，他被這張照片嚇壞了，也直言，這種行為實在是令人難以理解。

郭正亮今（10）日在政論節目《大新聞大爆卦》推測，蔡政府會公布這張照片，大概是想到美軍暗殺蓋達組織前首領賓拉登時，美國前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊等人戰情室拍的那張照片，但同時，當時美國軍方高層也都有參與該次會議。

郭正亮直言，這種國安會議照理說都應該有軍方高層參與，結果蔡政府不但沒邀他們參與，更還將照片公布，這種行為實在是令人難以理解。

郭正亮推測，軍方很重視這次共軍軍演，他們的專業分析也能知道很多事情，但他們沒受邀參與簡報，可能是蔡政府認為這次演習不是真正的戰爭，他們也就沒必要現身了。