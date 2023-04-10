科技產業研究分析公司IDC公布，今年第一季所有主要品牌的個人電腦（PC）出貨量均見大幅下滑，其中蘋果的PC出貨量暴跌40.5%，在電腦產業仍然苦於庫存過剩之際，可說「災情最為慘重」。

根據IDC最新發布的報告，隨著疫情期間遠端工作引爆的需求熱潮消失殆盡，第一季所有PC製造商合併出貨量大減29%，跌至5690萬台，甚至跌破了2019年初的出貨水準。

所有主要品牌無一倖免，聯想和戴爾今年首季PC出貨大減逾30%，惠普（HP Inc）出貨下滑24.2%。排名擠進前五大PC品牌的華碩首季出貨下跌30.3%。

IDC研究部門經理Jitesh Ubrani表示，雖然過去幾個月通路庫存已有所去化，但庫存仍然遠超出4～6周的健康水位。即使祭出了大幅折扣，通路和PC製造商仍預期庫存高漲的情況將持續到今年中，甚至可能持續到第三季。

不過IDC特別提到在這片黑暗中的一絲曙光。隨著許多工廠開始探索在中國生產以外的其他選擇，需求降溫將給這些製造商做出改變的時間和空間。

儘管蘋果執行長庫克在時隔4年後再度造訪中國，並強調蘋果與中國共生共榮，但隨著美中兩國之間的緊張局勢不斷升高，不利於蘋果精心打造的供應鏈，該美國消費電子巨頭分散製造基地的腳步一刻也不停歇。

美國資深科技記者Mark Gurman日前報導，蘋果高層擔心太快將製造生產從中國轉移出去可能引來中國報復，所以蘋果正化明為暗，持續將供應鏈分散到印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭等4國，預計將來在印度生產iPhone、在越南生產AirPods和Mac電腦、在馬來西亞生產部分Mac電腦，以及在愛爾蘭生產較容易製造的iMac等產品。

IDC在報告中指出，展望2024年，PC製造商可能看到出貨反彈，因汰舊換新和全球經濟改善可望帶動需求回溫。