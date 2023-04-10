北宜公路女騎士自撞護欄受傷。（警方提供）

新北市北宜路今（10）日下午2時30分許發生女騎士自撞護欄事故，19歲簡姓女子騎機車由新店往坪林方向行駛，行經北宜公路33公里處時，不明原因自撞邊坡護欄，簡女翻過護欄，幸未跌落山谷，新北市消防局獲報派員趕赴救援，見簡女意識清醒但肩膀骨折，隨即送往耕莘醫院救治，轄區新店警分局已在釐清事故原因。