林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案，一審判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，案件上訴高等法院中；又於2020年間，疑徐姓前女友外遇，除甩她耳光，揚言散布裸照及性愛影片，還逼對方脫光下跪道歉，新北地檢署今依強制罪、恐嚇罪將他起訴。

起訴指出，2020年3月12日晚間9、10時許，林秉樞懷疑徐女紅杏出牆，竟以散布徐女祼露照片及性愛影片為由，逼迫徐女下跪道歉，並掌摑徐女耳光，及逼令徐女自行掌摑耳光，致徐女臉部紅腫。

林秉樞甚至還拿出手機，錄下徐女下跪道歉的影片，徐女苦苦哀求其不要錄影，林秉樞仍不予理會，甚至逼迫徐女將衣物及褲子均脫光後，繼續拍攝及錄影徐女祼體的下跪道歉畫面，更拿走徐女的行動電話，使徐女無法對外救助或報警。

徐女同年10月30日報警，林秉樞坦承犯行，檢方今將依涉犯強制、恐嚇罪將他起訴，涉嫌傷害罪部分徐女未提告。

但林秉樞並非第一次恐嚇徐女，同年8月也曾在LINE通話提及「我會殺妳喔」、「我一定會搞到妳沒辦法上班，妳相信我」等語，一審2021年9月判處林男拘役40天，得易科罰金，緩刑2年，並接受指定6小時法治教育課程。