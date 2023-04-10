新竹縣長楊文科（左二）與啦啦隊女神林襄（左一）一起做瑜珈。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

啦啦隊女神降臨新竹縣。新竹縣政府今年再推「新竹走走」全新4條旅遊路線，其中「峨眉走走」以「茶香」為主題遊程，縣長楊文科邀請啦啦隊女神林襄和雅涵來到他的故鄉，體驗峨眉茶鄉之旅，並相約在峨眉大地農場做瑜珈，在專業瑜珈老師指導下，放鬆身心靈，吸收森林芬多精。

楊文科對林襄在經典賽應援的賣力表現印象深刻，很多球迷就是為了現場的「髮襄區」，而他這次就是在第1排的髮襄區，看到電視上兩位人氣爆棚的啦啦隊員林襄和雅涵來到他的故鄉峨眉，感覺非常奇妙，他一定盡地主之誼，展現客家人好客的精神，相信很多球迷都很羨慕他，能夠和兩位啦啦隊女神一起體驗峨眉的大自然真的非常棒，是個美妙的日子。

林襄聽完楊文科一番讚賞後，直呼楊縣長好幽默，她謝謝楊縣長讓她們有機會來到峨眉走走，特別是從繁華都市來到山林間做瑜珈，可以舒緩平時緊繃的情緒。

此次新竹走走的4條路線分別為竹北走走、橫山走走、峨眉走走和五峰走走，4個地方分別都有不同的味道主題，峨眉以東方美人茶的味道最具代表性，聞到茶香，就知道來到峨眉。4個地方各自以自身主題味道，製作了精美的風味鹽，楊文科特別送給林襄與雅涵，讓兩位女神帶回屬於新竹縣的好味道。

交旅處推薦百年富興老茶廠，遊客可以認識昔日茶廠及峨眉的茶金風光歲月，由第4代曾老闆親自沏上一壺茶，以「奉茶」傳遞客家人的待客之道，帶領遊客品嘗東方美人茶天然自帶的熟果香與花蜜香。

新竹走走4條路線共34團，目前部分路線還有名額，有興趣的民眾請把握機會，相關資訊請上新竹縣旅遊網https://travel.hsinchu.gov.tw/查詢。