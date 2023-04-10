大陸外交部10日召開例行記者會，被外媒提問能否確認此次軍演是對台灣領導人蔡英文和美國眾議長麥卡錫會面的反擊？大陸外交部發言人汪文斌回應，外交部之前已就蔡英文過境美國發表談話，針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

根據澎湃新聞引述汪文斌表示，自己已說明並引述解放軍東部戰區新聞發言人日前說法，此次環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

至於會否擔心環台軍演加劇台海地區的不穩局勢？汪文斌強調，台灣問題純屬中國內政，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力的縱容支持。

汪文斌表示，希望國際社會認清台灣問題的實質，恪守一個中國原則。他說台獨與台海和平穩定，水火不容，要想保持台海和平穩定，就必須堅定反對各種形式的台獨分裂行徑。