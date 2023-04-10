中國有「世界工廠」稱號，近年有許多分析師看好越南將取代其地位，但日經中文網示警，越南經濟正在急劇放緩，因具有優勢的電子產品出口萎靡不振，加上房地產市場低迷，越南政府提出的GDP（國內生產毛額）全年成長6.5%的目標恐怕很難實現。

根據越南當地媒體報導，因GDP增長率下滑，越南總理范明政示警，越南受到全球經濟惡化的影響，面臨的困難恐多於機遇。值得關注的是，拉動越南經濟的出口按金額計算年減1成以上，占越南出口總額約2成的三星電子，也正在減少智慧手機出貨量。

報導指出，越南出口和房地產低迷，該國首季GDP年增率僅3.32%，與去年第4季5.92%相比大幅放緩，也低於美國財經媒體發布的4.8%預期，市場普遍認為，越南政府提出的全年GDP成長6.5%的目標很難實現。

日經中文網先前曾報導，貿易是拉動越南經濟成長的關鍵，2022年貿易貿易收支實現124億美元的順差。但分析越南的貿易結構會發現一大特點，亦即中國占越南進口的33%，美國占越南出口的30%，越南的「勝利方程式」是從中國買入中間產品、組裝後再將最終產品賣給美國。日本專修大學教授池部亮提出示警，越南政府應擔憂的是，如果人力成本持續上升，組裝行業的競爭優勢將在10年內消失。