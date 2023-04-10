為搶攻股東會贈禮、節慶送禮商機，7-11自2017年起陸續串聯線上線下推出數位與實體商品卡及禮券，目前共有多達36款選擇，其中觀察到數位禮券因面額多元，尤以500元以上面額銷售逐月成長4成漲幅最高，主因福委會三節贈禮或特定專案贈禮具有高面額商機，為滿足全方位送禮需求，即日起首度推出「500」元、「1000」元面額實體禮券，可於15個通路、近8千個據點使用，新面額實體禮券預計帶動禮券類相關業績成長1成。

7-ELEVEN觀察到實體禮券贈禮的痛點，自即日起首度推出500元、1000元實體禮券，便利又兼具高效能優勢，除了解決大量時間和人力進行贈禮清點、分裝作業痛點，存放空間減少更便利攜帶，為企業創造福委省時、員工滿意的福利外，更為全台企業禮券最大使用場域，可於15個通路、近8千個據點可購物支付使用，包括：7-11、星巴克、統一時代百貨等，搶攻即將到來的五一勞動節及端午節企業禮贈品商機。

此外，7-11商品卡為歷年股東會熱門禮贈品首選，每年3至6月為銷售高峰，以50元及100元商品卡最受青睞，今年第一季商品卡業績已較去年成長1成，而咖啡提貨卡也同步成長2成，採購的產業則以科技業、金融保險業最多，預計透過多通路據點、高度實用及便利性優勢，滿足股民全方位需求。

其中更觀察到個人化送禮需求，自2022年起推出CupiCho丘彼巧精品巧克力數位面額券及精品巧克力相關商品券，精選Elit華麗經典綜合夾心巧克力禮盒、Diva Life比利時風味巧克力-御璽珠寶盒等異國知名精品巧克力等，可即時分享電子券傳情。