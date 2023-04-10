二十四節氣中，穀雨是春季的最後一個節氣，即將於4月20日下午4時13分26秒到來，對此，命理師柯伯成表示，屆時將有2個方法能夠開運，既可除小人、迎貴人，還能驅邪辟瘟。

柯伯成在臉書粉專發文解釋，交節氣的時間之所以能夠精準到秒，純粹是參照太陽在南北緯度直射位移去計算，若按照香港天文台發布的時間來看，則會是在當天下午4時7分交節氣，如果不是特別要做某些法事的人，是不差那幾分幾秒的。

柯伯成接著表示，穀雨過後將進入夏季，隨著氣溫逐漸升高，病蟲害也開始進入繁衍期。過去的務農家庭會在此時張貼「穀雨貼」，藉以驅凶納吉、避開蠍子五毒等害蟲，減輕病蟲害對農作物和人的威脅。而穀雨貼上會刻有神雞捉蠍、天師除五毒等形象，或是道教神符，有的還附有「太上老君如律令，穀雨三月中，蛇蠍永不生」、「穀雨三月中，老君下天空，手遲七星劍，單斬蠍子精」等文字。

柯柏成指出，穀雨貼的習俗一直傳承至今，傳統意義上的病蟲害可以引申為小人，因此就有了驅除小人、淨化氣場、驅凶納吉等效用。事業上若有需要除小人、迎貴人的話，可以選在穀雨這天於辦公桌的抽屜內放置一張鍾馗天師形象的小卡或畫像。

除了穀雨貼之外，柯柏成補充可以嘗試泡「桃花澡」驅邪辟瘟，方法是將浴湯用桃木樹枝浸泡過，更講究的則是直接用桃枝燒熱水。不過現代因為較不容易取得桃枝，所以可以改用芙蓉、艾草成分的香皂或精油，都能夠達到相同效果。

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