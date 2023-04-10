蝦毀，自動販賣機可賣便當？！從這樣的創意發想，好食GO智能便當店應運而生，首創央廚供餐、智能販售：從訂餐、取餐到結帳一支手機就能搞定全程零接觸；好食購董事長陳彥羽強調，無人商店可節省下2至3成人力成本，也應此在物價飆漲的現在，還可以把便當價壓到60元起。

為擴大全台布局，好食購智能便當店在台中文心路、漢口路同步開設直營無人商店，今（10日）更請來藝人王宇捷代言；王宇捷說，好食GO智能便當店，提供熱騰騰的便當美食，宛如一台智能行動餐廳。

陳彥羽說：好食GO智能便當店初步設置於社區、商辦、學校等場域，上班族、學生、老師，甚至是社區民眾，不用出門、不用等待，只要在大樓樓下的智販機，就能夠買到溫熱便當，如同智能 Uber Eats，讓消費者用餐更為便利。

陳彥羽表示坦言智販機最難的技術門檻在於如何留住食物的好味道，好食購投入大量資金及時間精力研發智慧型販賣機，讓便當可以透過控溫管理，保有新鮮的口感。且為提供消費者多元化口味選擇，好食購還與台中知名便當業者合作，研發出中式、港式、泰式、健康餐、養生餐、純素食等九種不同種類的熱食便當，同時經過嚴格把關及檢驗，才送到消費者面前，價位從60元到120元都有，對外食族而言是一大福音！

此外，好食GO智能便當店除了銷售自製的便當，也計畫與其他品牌策略結盟，提供更多元選擇，從早餐、午餐、下午茶到晚餐，甚至連零食都有，讓消費者可以享用更多知名餐飲集團的美食，搶攻販賣機的新藍海。