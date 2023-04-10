盧廣仲相當寵粉，還替現場粉絲慶生。（三立電視提供）

陳芳語為「屏東三大日」一連帶來《9million》、《4amcalls》、《 小缺點》等人氣歌曲，除了歌聲動聽外，後背全露超吸睛，展現出白皙美背和性感直角肩，在唱《愛你》前，陳芳語更祭出大彩蛋，介紹團員中有「我最愛的鼓手」其實就是男友—血肉果汁機鼓手彥文今日特來應援，小倆口難得同台演出，直接在三大日的舞台上曬甜蜜。

陳芳語知道屏東三大日是南部春天指標的音樂盛事，首度帶著多位dancer跟樂手一起演出，團隊比跨年陣仗還大！一襲改良式牛仔馬甲，只靠紅色細繩撐住，不止大露水蛇蠻腰、後背全挖空，陳芳語在台上盡情展現惹火身材，深具女王氣勢，性感預告「春天來了！」

「三大日」今年終極壓軸，由三金歌王盧廣仲擔綱，吸引6萬粉絲聚集。盧廣仲以盧氏幽默俏皮開場，笑說自己剛已經去屏東夜市吃過雞肉飯，問大家有沒有吃晚餐，叮嚀粉絲「再忙一定記得吃飯！YA！」，台下廣仲粉大聲應和，盧廣仲還特地幫過生日的歌迷獻上祝福，超級寵粉。

2023屏東三大日今年邀請13組藝人參與，每組都以小個唱方式進行，涵蓋文青、搖滾、經典、唱跳、電音及男團偶像等多元音樂類型，3天共計吸引超過13萬人湧入屏東市區，線上轉播收看突破30萬觀看，成績為歷年之冠。