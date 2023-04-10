超市龍頭抗通膨，不僅在實體門市推專區每日抗漲，全聯生鮮雜貨外送「小時達」，亦自即日起攜手Uber Eats首度推出Uber One會員專屬優惠，連續12週精選熱銷商品爆殺1元起。

全聯於2021年初推出自營「全聯小時達」外送服務平台，陸續與Uber Eats、foodpanda平台合作2年半時間，從首波雙北50家門市擴展至全台將近600家，隨著2年的疫情改變消費習慣，「全聯小時達」已然為生鮮雜貨外送第一品牌，透過門市佈局綿密，更嚴選超過5,000項商品上架，一站集結生鮮蔬果、冷凍食品、零食飲料、家用雜貨等，主打線上線下同價，最快30分鐘內將最新鮮、優質商品送到家。

統計至今，共服務超過千萬筆訂單，尤其今年第一季業績還較去年同期成長超過8成、平均客單價成長7成，由此顯示消費者已依賴線上購物與外送到府方便性。

除了持續優化外送服務外，全聯小時達更攜手Uber Eats首度推出「週週銅板價」Uber One會員專屬優惠，即日起至6月底，每週精選一款1、10、19元的熱銷商品，讓Uber One會員用最划算的價格在Uber App或Uber Eats App上輕鬆採買。其中，4月祭出銅板價10元優惠商品為牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍、絲瓜等；另5、6月更分別有紐西蘭加拉蘋果、金針菇、悅氏山苦瓜油切綠茶、悅氏Light鹼性水等商品爆殺價1元。