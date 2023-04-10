大里仁愛醫院婦產科醫師李伊菱表示，骨盆腔器官脫垂常見於多次自然產且年紀大的女性，肥胖、長期負重會使腹內壓上升，加上老化導致賀爾蒙下降、肌肉與膠原蛋白流失，容易讓骨盆腔的器官從變弱的陰道壁膨出來。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中60歲黃姓婦人曾生過4個孩子，近期發現陰道口有肉球凸出來，因走路摩擦出血、疼痛且頻尿而就醫，經檢查發現為長期搬重物導致子宮脫垂，試過子宮托置放後，黃婦仍想尋求一勞永逸的手術治療，成功改善疼痛不適及頻尿，讓她臉上重拾往日笑容。

大里仁愛醫院婦產科醫師李伊菱表示，骨盆腔器官脫垂常見於多次自然產且年紀大的女性，肥胖、長期負重會使腹內壓上升，加上老化導致賀爾蒙下降、肌肉與膠原蛋白流失，容易讓骨盆腔的器官從變弱的陰道壁膨出來。當陰道口有凸出物時，子宮頸會頻繁摩擦底褲或大腿容易出現出血等症狀，病人也會覺得下腹有下墜感。

李伊菱表示，子宮托是目前公認骨盆腔器官脫垂非手術的首選治療方法，對於子宮脫垂輕微、想再生育者或不適合手術治療之患者可採用保守治療，包括骨盆底肌肉運動（凱格爾運動）與子宮托的使用，但仍有部分病人因為自我照顧的問題，或是使用子宮托造成一些併發症，而使配戴子宮托失敗。

至於手術方式目前分為2種途徑，李伊菱說明，分別是腹部採用腹腔鏡或達文西微創手術以及經陰道放置人工網膜手術或自體組織修補手術；以目前的醫療技術，骨盆腔器官脫垂治療成效相當好，多元化的手術與陰道外觀無傷口的微創方式，都能解決婦女這些煩惱。

李伊菱提醒，骨盆底脫垂手術有健保給付，但人工網膜多要自費，手術前應與醫師良好溝通與接受評估。任何手術都有風險及併發症，可能包括網膜暴露、尿液儲留、感染發炎、性交疼痛等，以及約有1至2星期不等的傷口疼痛或下背酸痛，不適感會隨著時間而大幅改善。