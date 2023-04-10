「祐德稻荷神社」是日本三大稻荷神社之一，為佐賀知名景點。（陳祐誠攝）

佐賀知名景點「海中鳥居」，佇立於有名海中。（陳祐誠攝）

疫後旅遊需求強勁，台灣虎航與旅遊電商易飛網看好日本二線城市觀光潛力，合作包機4月2日起復航台北－佐賀航線，以每周2班（四、日）營運、直飛僅2.5小時，推出後市場反應熱烈，前10班包機客滿，搶玩日本。

日本為台灣旅客出國首選，一線城市如東京、大阪等地的觀光旅遊型態以自由行為大宗，二、三線城市則適合推廣深度旅遊的體驗行程，而佐賀為易飛網重點部署的二線城市之一。易飛網表示，看好九州佐賀獨有的觀光魅力，包括其便利的交通位置、豐富的自然景觀、悠久歷史及在地特色美食與景點等，預期佐賀將是日本二線城市的觀光潛力股。

易飛網分析，佐賀位於北九州的交通樞紐，北鄰福岡、西鄰長崎、南鄰熊本、東鄰大分，車程為30分鐘至1.5小時不等，旅人不論搭乘鐵路、巴士或自駕遊都非常適合。此外，台北－佐賀航線九州地區其他航線的機票價相對便宜，進出也不用與大批旅客同時塞在機場。

佐賀縣觀光聯盟說明，疫情前有中國春秋航空上海－佐賀每周4班、西安－佐賀每周3班，韓國Tway航空首爾－佐賀每周4班，台灣虎航台北－佐賀每周2班，台灣虎航是目前唯一復航的國際航班。

佐賀縣觀光聯盟指出，佐賀相當適合自駕旅遊，機場出來走路1分鐘即可到達租車點，縣廳也提供旅客優惠，即日起至2024年2月29日止，凡搭乘佐賀的航班落地，旅客於24小時內可享租車優惠1000日圓，但需要事前打電話至櫃台預約。

易飛網佐賀包機於4月2日首航，由直飛僅2.5小時，航班時間早去午回，含機上餐、不限件數共20公斤託運行李、1件手提行李及1件個人隨身物品2件共10公斤等。