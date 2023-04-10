漢來海港向來以新鮮、澎湃的生猛海鮮著稱於台灣Buffet界，每年用掉的海鮮食材量非常龐大，也因而培養出強大的採購能力與價格談判優勢。（漢來提供）

聯上大飯店的帕里巴黎自助餐升級，提供現點現做鐵板料理。（柯宗緯攝）

林皇宮海鮮吃到飽驚傳收攤，北高雄一級戰區吃到飽市場也重新洗牌。近年食材、人事成本提高，吃到飽業者只能咬牙苦撐，近年也歷經幾波漲價。業者坦言，最重要還是人流量要夠、大量採購議價，才能夠回本。市場人士分析，高雄人愛吃海鮮，但CP值高，東西好吃、品質好，才是經營王道。

北高雄吃到飽一級戰區主要以大順路以北到巨蛋商圈一帶，光是義享時尚廣場及萬豪酒店就有「旭集」等3家品牌，聯上大飯店的帕里巴黎自助餐、漢來海港巨蛋店，另外包括明誠路一帶的「燒肉一條街」，競爭格外激烈。

漢來指出，台灣人愛吃buffet吃到飽，主要還是看中食材的新鮮度、料理選擇的豐富性、以及高CP值，曾被評為「全台最難訂位餐廳」，也不斷在食材、菜色、服務上推陳出新，為餐廳做出獨家特色以區隔市場差異化。

漢來海港向來以新鮮、澎湃的生猛海鮮著稱於台灣Buffet界，每年用掉的海鮮食材量非常龐大，也因而培養出強大的採購能力與價格談判優勢。另外，近200道餐食料理、每月定期更新主廚推薦菜單，不定期採用特殊食材（如A5級和牛、美國級黑牛、廣島生蠔等）入菜、開發話題新品，也是維持消費者對品牌新鮮感的重要策略。

聯上大飯店則認為，吃到飽必須走出自家特色，否則吃到飽市場百家爭鳴，很容易被比下去，帕里巴黎主打甜點、鐵板燒料理、現做咖啡及果汁等，而加除了聯上大飯店外，集團還有台鋁商場、Hotel Dua等館內的多家餐廳，聯合採購食材有議價空間，但最重要的還是CP值要高，客人才會埋單。

「饗賓餐旅集團」旗下「旭集」在高雄義享時尚廣場店，目前價格是高雄吃到飽最貴，假日晚餐1990元須再加1成，堪稱高雄吃到飽霸主。業者去年因應成本增加，曾調漲約100元，但開放1個月前可訂位，目前3個餐期都是客滿狀態。

饗賓餐旅指出，旭集的特色是共9大餐區，不惜重本使用好食材做出特色料理，如現流魚鮮、帝王蟹味噌湯、龍蝦湯泡飯、海膽干貝漢堡、日本和牛握壽司、美國PRIME級牛小排的朴葉燒等都是高級日本料理店所用食材，不論是懷石料理、鐵板燒、炸烤物及蒸物、湯品等，在「旭集」可以一價到底，享受全方位的日本料理美食體驗。

饗賓強調，過去10年來饗賓著重基礎工程紮根，如擴建央廚、購地興建大型倉儲中心、購置物流車，農產品產地直購、統一採購、倉儲及配送、食安中心等，皆是基礎建設的重點，讓效益達到最大化，以最高的CP值回饋消費者。

饗賓認為，好的品牌價值，要靠好人才和好的產品品質，而獲利則是靠提高管理品質、基礎建設、優質人才；提高管理，才能獲利，如此同仁的待遇也能因此獲利，而顧客和同仁的利益才會是一致。