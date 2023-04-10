南韓啦啦隊女神李多慧，宣布加入樂天桃猿附屬啦啦隊，成為「樂天女孩（Rakuten Girls）」之一後，預計於4月14日登台，讓不少球迷相當期待。然而，今（10日）「Rakuten Girls」在社群平台上曬出一張她現身桃園機場的照片，吸引不少粉絲們前來朝聖。

李多慧日前在個人YouTube頻道中，以QA的方式回答粉絲的各式提問，表示自己已在南韓做了4年的啦啦隊，而此時剛好台灣球團遞出橄欖枝，而她也想抓住這得來不易的機會，更於影片中提及有機會將會於4月14日的比賽中首次登台，讓粉絲們好好期待。

李多慧有望來台的消息曝光後，吸引不少球迷們關注。對此，「Rakuten Girls」今日下午在臉書曬出一則貼文，寫下：「Hello Taiwan，我終於來啦，歡迎李多慧！」等字句，並PO出李多慧與桃園機場的合影。另外，更曝光李多慧將於14、15、16日的比賽中登台，有些可惜的是未能與林襄同台尬舞，而貼文一出也吸引不少粉絲們爭相前來朝聖，留言：「歡迎李多慧來台灣」、「終於等到了」、「好興奮啊！」

此外，李多慧的個人YouTube頻道昨日也更新一則李多慧的採訪影片，只見畫面中，她除了穿著樂天桃猿的球衣接受訪問外，更在室外勁歌熱舞，性感又可愛的送福利讓粉絲看得嗨翻。