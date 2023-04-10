表演工作坊作品《圓環物語》的結構特殊，角色之間互有關聯，環環相扣，如同六度分隔理論，透過六個人，可以從中找到彼此相識的人。（鄧博仁攝）

表演工作坊36年前的作品《圓環物語》，以知名的圓環小吃景點為背景，談論男女情事和社會變遷。（鄧博仁攝）

新生代導演呂名堯執導重現《圓環物語》，注入新觀點。（鄧博仁攝）

2023年全新版本的《圓環物語》，由多位新生代演員合力演出。（鄧博仁攝）

相較於1987年的《圓環物語》有旋轉舞台，2023年的版本，沒有旋轉舞台，但是直接將換景場面呈現在觀眾面前。（鄧博仁攝）

表演工作坊1987年作品《圓環物語》，從台北圓環看都會男女愛情與社會狀態，睽違36年，將由新生代導演呂名堯執導重現，並融入新觀點。

《圓環物語》是1987年由表演工作坊導演賴聲川帶著7位演員集體創作的作品，劇情的結構特殊，角色之間互有關聯，環環相扣，如：甲和乙有外遇，而乙和丙是夫妻，如同六度分隔理論，透過六個人，可以從中找到彼此相識的人，成為基本的說故事架構。

呂名堯表示，台灣劇場經歷了36年發展，這次重演，在表現手法上也會有所不同，「例如：觀眾會直接看見演員在場上變成角色，也有一種2023年的演員在扮演1987年角色的感覺；另一個是故事和思維上，雖然是36年前的故事，但是遇上情感事件、外遇、職場性騷擾等的處理手法，當時角色做的選擇和現代人的選擇，會不一樣，很多情感是共通的，但是很多事情都有新的衝撞。」

呂名堯出生於1988年，畢業於台大戲劇系，北藝大表演所表演組，來自台中的他表示，會踏入劇場，最初是為了挽回當時在台北的情感對象，才考上台大戲劇系，這段感情未能如願，但是他卻一腳踏入劇場的世界。

主修表演出身的呂名堯，也曾是台南人劇團的主力演員，這次在表演工作坊，則是他人生中第一次執導戲劇作品。

呂名堯表示，1987年的《圓環物語》使用旋轉舞台，但這次沒有使用旋轉舞台，而是讓換景直接呈現在觀眾眼前，同時也會以非語言形式，表現角色心事。

此外，《圓環物語》內容描述了台北市知名小吃景點「圓環」的變化。從清朝、日據時代，到今日台北，一路從公園變成蓄水池，以及固定攤販的小吃店總匯、交通圓環，最後面臨拆遷的命運。環境不斷改變，新事情不斷發生，但都會裡紅男綠女的愛情遊戲，人與社會的關聯，仍有一定程度的緊密程度。

呂名堯表示，現代人或許已經遺忘了圓環曾有的榮景，「大家可能不清楚圓環過去是什麼，但是圓環卻以不同的形式出現在我們的生活裡，現在人可能已無法理解，但劇場擁有重現這些感情的魔力。」

2023年全新版本的《圓環物語》，演員包括李劭婕、蘇志翔、廖原慶、洪健藏、劉黛瑩、翁銓偉、王牧語等7位演員。演出將於4月14日至16日、21日至23日在台北表演藝術中心藍盒子登場。