第3屆果核獎助學金計畫總決賽於日前在台北舉行，最終錄取5名，台東孩子包括豐田國中舞慕思察吉爾、陳瑋欣、曾彥齊及鄭婉竹與都蘭國中林嘉嘉表現優異，囊括所有名額，將就讀泰北高中表演藝術科，繼續接受音樂與舞蹈的專業訓練，並由學校提供高中3年免學雜費。

教育處指出，今年果核獎助學金計畫總決賽共錄取5位學生都來自台東，錄取後將就讀泰北高中表演藝術科，繼續接受音樂與舞蹈的專業訓練，並由學校提供高中3年免學雜費、實習費、餐費、住宿費課輔費等補助，讓孩子在追求夢想同時，不被現實所牽絆，盡情追求喜愛的表演學習。

縣長饒慶鈴表示，培育未來10年人才，以及推動技職專業教育，是台東縣的施政主軸，因此自2020年起特別指示教育處在豐田國中成立「流行音樂專班」，提供學生更專業多元的表演藝術學習機會，也在110打造「黑盒子」劇場教室，讓學生除了幕前的演出以外，也學習幕後的燈光、配樂場控等，讓每個孩子在表演道路上，找到適合自己的興趣，持續前進。

饒慶鈴感謝果核音樂及泰北高中提供孩子追求夢想的機會，期許將來學生都能透過專業訓練後，在舞台上發光發熱。她也特別表達恭賀5位孩子，並希望他們未來能夠築夢踏實。