日本橋海鮮丼辻半也推「帝王蟹海鮮火鍋」和「山海和牛火鍋」，可依個人喜好選擇海陸好料。（日本橋海鮮丼辻半提供）

日本黑鮪堪稱是鮪魚中的夢幻逸品，又被稱為「海中黑金」在日本料理上占有不可取代的地位。4月到來黑鮪正當時，晶透如粉鑽般的迷人色澤，一抿即化於味蕾，海鮮丼品牌－日本橋海鮮丼辻半(TSUJIHAN)，將於13日以日本黑鮪為強棒主打，推出台灣獨家日本黑鮪珠寶盒及海鮮丼，而母親節也即將到來，想要寵愛摯親家人的老饕們，不妨來日本橋海鮮丼辻半享受一場絢爛輝煌的日本黑鮪季頂級盛宴。

全新「＜絢＞海鮮珠寶盒」以頂級黑鮪大腹佐以金黃海膽，領銜碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、魚卵、鯡魚卵、黑海松貝 、海苔、紫蘇葉等多達8至10種星光雲集的嚴選食材。再注入自京都名菜「鯛茶漬け (鯛茶泡飯)」特色吃法，呈現獨特的二次美味，譜出舞動於舌尖的絢爛夢幻饗宴。遵循「留」、「拌」、「鋪」、「淋」、「湯」、「鮮」吃法6字訣，則可品嘗到日本黑鮪刺身的濃郁鮮美，以及淋上日本真鯛高湯變成湯霜後的味蕾變化。新品套餐超值價1299元。

一碗品嚐三種不同黑鮪部位的「＜耀＞日本黑鮪丼」，特選「大腹」部位嫩粉色油花成網狀均勻分佈，肉質鮮甜、海味馥郁、入口即化；「中腹」色澤較大腹深，肉質鮮嫩，口感軟綿交融；具紅潤色澤的「赤身」濃郁鮮香，口感緊致Q彈，與特調赤醋飯更顯溫潤豐腴，再搭配生食級的濃郁月見蛋黃、阿根廷天使紅蝦、魚卵、鮪魚泥、紫蘇葉，美味更加乘。套餐價999元。

春天，熱愛熟食的饕客也能至日本橋海鮮丼辻半，以美好的溫養鍋品，犒賞自己與最愛的人。本次新品之一的「帝王蟹海鮮火鍋」，採用人氣魅力頂級食材-帝王蟹，肉質肥厚細嫩，一口咬下Q彈多汁，鮮味十足，搭配珍饈極品紅魽下巴，讓愛好火鍋的老饕一飽口福，另有主廚特製手工蝦滑與精挑細選的特大文蛤，以各項極品鮮味入鍋，與每日職人們細心熬煮出的特製高湯，在品嘗的同時涮出滿滿幸福感。極上鍋物套餐價1499元。「山海和牛火鍋」特選肉質柔嫩的澳洲和牛，搭配綜合野菜盤、手工蝦滑及生食級北海道干貝，海陸雙享一鍋滿足，幸福暖心價899元。