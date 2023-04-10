民進黨大同、士林立委何志偉力拚連任，卻面臨黨內資深市議員王世堅挑戰，他10日找來黨主席賴清德子弟兵、新系立委郭國文合體掃街，再嗆對手「小我不要來亂大局」，對於王自稱要退休，他酸說「如果不想選，就讓年輕的來」；郭國文也呼籲王世堅不要把力氣浪費在黨內，「國會過半沒辦法達成，要如何信賴台灣？」

民進黨將於4月17日開始辦理立委初選民調，郭國文今日下午穿上何志偉背心赴社子街，他表示，從2024年的角度來出發，9個月時間內還充滿許多變數，民進黨期盼國會選舉過半，力求席次最大化，何志偉從市議員開始耕耘選區，至今已12年之久，當初還為此放棄美國國籍，相信何對這塊土地有一定程度的熱愛，應該繼續連任。

郭國文直言，或許過程中有些支持者對何志偉有些情緒，他認為應該顧全大局，再給何一次機會，相信何志偉會把這一席守得很好，也會越做越好。

「期待志堅兄把他的戰力朝向黨外。」郭國文說，誠信條款是黨內共識，誰較有正當性來爭取席位，相信支持者會有判斷能力，而每位黨員都希望民進黨勝選，延續蔡英文總統路線，他希望王世堅不要把力氣浪費在黨內，「若國會過半沒辦法達成，要如何信賴台灣？」

何志偉表示，拜託大家初選民調全力支持自己，而郭國文一直都是他學習的對象，也是在立法院的好朋友，兩人2019年一起被民進黨徵召，辛勤投入立委補選，替民進黨守下立委席次，「我們都是信賴的，信賴台灣的」。

媒體追問，王世堅日前透露，自己再選一次就退休，是否認為對方想打「敬老尊賢」牌？何志偉酸，既然王要退休，那是個人的事，「不要用小我來破壞大局」，而他還很年輕，也是立法院外交及國防委員會成員，幫台灣、中華民國在國際社會交朋友，「既然要退休了，這都是自己（王世堅）的私事，如果不想選，就讓年輕的來」。

何志偉批評，王世堅要賴清德親自下來協調，「我覺得有點在欺負主席」，不是很喜歡那樣的氛圍或說法，日前民進黨中執會曾通過「誠信條款」，期待國會席次最大化，而誠信本來就是做人的基本原則，結果王世堅居然說誠信兩字是在羞辱自己，「我感到非常的遺憾」。