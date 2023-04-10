民眾搭乘大眾交通運輸工具通勤、通學，桃園市卻有許多民眾發現，多處公車站候車亭的公車到站螢幕顯示完全沒作用一片黑，且有的候車亭甚至啟用已經1年，民眾投訴候車顯示器根本沒有啟用過就壞掉，桃園市議員黃敬平近日接獲多起陳情案，發現全桃園竟有12處公車候車亭及69處智慧型站牌未通電，痛批桃園市的候車亭及公車動態資訊電子看板淪為裝飾品。

桃園市交通局表示，目前全市有12處公車候車亭智慧性站牌LED資訊無法通電總共69處，由於台電招標作業延誤導致尚未通電使用，將持續要求台電趕快通電啟用。台電公司則說，今年初因為包商新、舊合約交接問題，造成公車候車站遲遲無法通電，目前已完招標作業及申請路權，將盡速安排人力及期程，配合市府公車亭內線設置及外線竣工送電，預定4月底前進場施工。

黃敬平說，為提供民眾公車候車安全，他去年向市府爭取在平鎮區中豐路、環南路口及延平路三段，增設2處公車站候車亭，但是候車亭的公車到站顯示器裝好至今，竟然螢幕還是黑的，民眾一直向他陳情說該公車到站顯示器壞掉了，他也以為是壞掉，最近要求交通局改善，才知道是台電根本還沒有通電，相關設施形同虛設。

黃敬平痛批，他爭取的平鎮增設公車候車亭蓋好都快1年，至今竟然尚未通電，行政效率如此擺爛，公車到站顯示螢幕沒接電淪為裝飾變成裝心酸的，呼籲相關單位盡速改善通電啟用。