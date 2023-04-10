特斯拉自撞分隔島起火 車頭全毀駕駛重傷送醫 16:462023/04/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 特斯拉轎車直接衝撞分隔島，車頭嚴重凹陷。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 轎車駕駛受困車內，救出時已無生命跡象。（民眾提供） 特斯拉自撞分隔島起火，車頭全毀駕駛重傷送醫。 訂閱影音： 中時新聞網 新北市新店區環河路今（10）日下午3時45分發生特斯拉轎車自撞分隔島事故，該輛自小客車行經該路段時，不明原因直接衝撞路中分隔島，車頭嚴重凹陷，44歲駕駛曾姓男子受困車內，正巧新店義消副小隊長林泰豐路經見狀，立即協助駕駛脫困，發現曾男已無呼吸心跳，隨即現場實施CPR，至消防分隊救護人員到場後接手，將曾男送往新店耕莘醫院急救。 據了解，曾男為國內知名室內設計師，自創品牌代理歐美家具家飾。曾男在送醫途中恢復呼吸心跳，目前到院救治中，警方已聯繫家屬到場，事故原因正由新店警分局調查。 特斯拉轎車直接衝撞分隔島，車頭嚴重凹陷。（新北消防局提供） 特斯拉轎車直接衝撞分隔島，車頭嚴重凹陷。（新北消防局提供） #特斯拉 #自撞 #分隔島 #駕駛 #CPR 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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