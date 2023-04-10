轎車駕駛受困車內，救出時已無生命跡象。（民眾提供）

特斯拉自撞分隔島起火，車頭全毀駕駛重傷送醫。

新北市新店區環河路今（10）日下午3時45分發生特斯拉轎車自撞分隔島事故，該輛自小客車行經該路段時，不明原因直接衝撞路中分隔島，車頭嚴重凹陷，44歲駕駛曾姓男子受困車內，正巧新店義消副小隊長林泰豐路經見狀，立即協助駕駛脫困，發現曾男已無呼吸心跳，隨即現場實施CPR，至消防分隊救護人員到場後接手，將曾男送往新店耕莘醫院急救。

據了解，曾男為國內知名室內設計師，自創品牌代理歐美家具家飾。曾男在送醫途中恢復呼吸心跳，目前到院救治中，警方已聯繫家屬到場，事故原因正由新店警分局調查。

特斯拉轎車直接衝撞分隔島，車頭嚴重凹陷。（新北消防局提供）