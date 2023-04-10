jpp-KY經寶精密營運來源有航太、網通、伺服器等三大領域，為了保持營運有新的活水，在儲能市場部分，經寶子公司Imotor斥逾3300萬投資泰電動機車租賃Winnonie，取得20%股權，另外，看好智慧化醫療醫院，鍾國松指出，目前正在積極鋪路，鍾國松希望在未來5年，伸入醫療及儲能領域。

鍾國松直言，公司近幾年業績會成長有兩件事是關鍵，第一是2016年買下的飛利浦廠房，有足夠的地方可以組裝櫃子，由於產品結構改變，使得員工沒有增加，但營收卻增加，帶動業績成長。

第二則是，2018年收購法國Agiliteam集團的兩家精密零組件ADB及LUTEC，鍾國松強調，航太認證期長，所以剛開始成長速度緩慢，不過，在疫情期間培養的Wefly航太學校所接觸到的航太維修客戶，公司取得歐洲認證維修。由於飛機維修市場的毛利率大幅高於新機，希望未來維修零件營收可以超越航太。