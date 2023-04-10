今（10）日下午15時27分台北市中華路二段發生路樹倒塌意外，1名機車女騎士騎車經過遭路樹壓倒，造成右手擦傷，意識清醒，消防局立即派救護車將傷者送醫。

消防局表示，今天下午15時27分獲報中華路二段305巷，1棵路樹(高度約12公尺、直徑約50公分)斷裂倒塌，倒塌時壓到1女性機車騎士，造成右手擦傷，意識清醒，民眾聽到巨大聲響出來查看，見女騎士遭壓傷趕緊報案。警方獲報後立即前往，並在現場拉起封鎖線。