聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人以最新羅莎ROSA機器人手臂為曾先生進行人工膝關節置換手術，僅僅休養2天馬上復工。（聖馬爾定醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

專門接案蓋鐵皮屋的曾先生，數十年來幾乎天天爬上爬下，邁入6旬又患有退化性關節炎，即使疼痛難受也不敢開刀，怕休長假會影響工作，經嘉義市聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人以最新機器人手臂為他進行人工膝關節置換手術，僅僅休養2天馬上復工，工作、生計絲毫不因手術而影響。

聖馬爾定醫院表示，曾先生是鐵皮屋工廠的老闆，數十年來因職業屬性，需搬運沉重建材爬上爬下，不到60歲就出現退化性關節炎。近幾年膝蓋僵硬疼痛，樓梯快爬不動，擔心開刀會影響工作進度，只好採取注射針劑保守療法，直到最近痛到受不了，才查出軟骨已呈現壞死，經多方探詢下，得知黃立人是目前少數擁有MAKO和ROSA兩種機器手臂經驗的骨科醫師，才下定決心動刀一勞永逸。

經過醫生評估後，曾先生周五接受右膝全膝人工關節置換術，隔天就能下床，住院期間完全不靠拐杖、助行器行動自如，周一上午出院，下午就繼續幫人蓋鐵皮屋，幾乎是無縫接軌不停工。

黃立人表示，機器人手臂人工膝關節置換術最大的優點是精準定位、快速安全，術後關節功能更趨於自然正常。術前藉由照X光，以電腦製成3D立體影像，設計出最適合病人的人工膝關節尺寸及擺放定位，準確校正關節和植入物之間的密合度，以最小的侵入方式進行微創手術，不但節省手術時間，大大降低手術麻醉風險，傷口更小，術後恢復期也大幅縮短，是傳統手術無法達到的境界。

黃立人提到，過去因長期人力勞務造成關節退化多半年紀較高，現門診常見5、60歲中年族群，起因多半是年輕時造成的運動傷害未妥善處理治療，導致長期膝蓋處於不穩定狀態，加速關節磨損，尤其目前退化性關節炎已有年輕化趨勢，更值得重視。