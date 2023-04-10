屏東縣議員陳明達堅持走完立委初選程序。(林和生攝)

民進黨立委初選協調進入最後階段，爭取連任的立委鍾佳濱10日公布近期預作的屏北立委黨內初選民調，結果顯示，在黨內互比民調中，鍾佳濱支持度獲得52.4％，大幅超越對手屏東縣議員陳明達的12.8％；總統部分，賴清德的支持度、看好度也大幅領先。

對此，陳明達表示，「真的那麼強，那他就不用擔心啦！」這也代表自己要更努力用心，勇於面對初選，強調會完整走完黨內初選程序。

此份民調是由鍾佳濱委託「山水民調」在4月7日至9日晚間，針對立委屏北選區選民所做調查，有效樣本數1071人。依據民調顯示，鍾佳濱除支持度大幅領先外，知名度也以98.3％領先對手的58.7％，欣賞度則以67.4％領先對手的27.6％達一倍多。

民進黨2024大選立委提名策略小組日前針對全台15個初選區進行協調，結果只有屏東縣第一選區一人簽署切結退選，但這選區還有其他人選競爭無法勸退，因此在4月12日前如仍無協調進展，15個選區將全部辦理初選民調。

鍾佳濱表示，他完全認同日前農田水利署屏東管理處長黃信茗，以「黨內團結」為由接受黨部協調的方向。他認為，初選目的就是要選出在未來大選中、最有助於總統勝選的候選人。

另一方面，許多支持者也對將來可能的初選免不了又會削弱黨內團結氣勢表示憂心，因此，他便委託「山水民調」針對該選區選民辦理立委初選和賴清德競選2024總統看好度的民調，一方面給民進黨黨中央參考，另一方面則希望以此說服鄉親，擴大支持範圍，衝高正式大選的選票。

鍾佳濱認為，不論將來會不會舉行初選，民進黨面對2024大選都應以大局為重，黨內同志不管在哪一個位置，都是在為地方爭福利，而未來唯有團結一途，才能獲得繼續為地方服務的機會。