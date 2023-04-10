亞洲藏壽司3月、Q1營收 雙創同期新高 16:472023/04/10 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 迴轉壽司連鎖亞洲藏壽司（2754）受惠展店效益與餐飲業景氣復甦，3月營收3.49億，與去年同期3.12億相較成長11.74％。累積1~3月營收11.86億較去年同期9.15億成長29.64％，雙創同期新高。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展望後市，外食餐飲業持續復甦，政府廣發6,000元入帳，疫情穩定及政府口罩政策的再開放，消費者消費力之增加，餐飲相關行業增長可期。 #亞洲藏壽司 #創同期新高 #餐飲業 #月營收 #迴轉壽司 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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