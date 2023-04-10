凱基銀行針對民眾出國旅行換匯需求攀升，推出網路銀行換匯優存方案，凡透過網路銀行換匯優存活動專區，將資金轉換為指定的定存幣別，可享7天期定存年息7％、1個月期年息6％及3個月期5％的優惠利率，民眾可選擇出國前換匯享定存好康。值得一提的是，凱基銀行亦針對14種外幣提供「外幣匯率到價通知」服務，客戶可透過網路銀行、行動銀行輕鬆設定想要的幣別匯率和通知方式，價位到達時，可透過行動銀行APP推播、或email即時通知，方便客戶隨時掌握外匯市場變化。

凱基銀行亦貼心提供客戶「外幣設價服務」，客戶只要事前透過臨櫃或客服電話設定外幣兌換匯價，不受時間及地域限制，系統會24小時與國際匯市連結進行撮合，當匯率價格到達客戶設定價格時，將協助執行換匯動作，無需擔心錯過理想匯價，即可享受換匯零時差服務。

喜好投資理財的客戶，凱基銀行也推出限時限量美元優惠定存活動，活動期間到2023年4月21日止，單筆最低承作金額美元一萬元，定存利率最高4.58％，既有客戶4.5％，以美元五萬試算，新戶以新資金承作6個月期美元高利定存享利率4.58％，約可領到新臺幣34,350元的利息，較一般牌告利率可多領約7,000元，民眾可把握機會布局美元，讓資產穩健增值。