展望後市，王品持續耕耘剛需餐飲市場，同時加快拓點展店腳步外，並會陸續推出新品牌擴大市占，並維持強勢營運動能。

王品台灣事業群3月營收12億元，年增15.74％，創3月歷史同期新高。大陸事業群營運重回軌道，營收3.9億元，較去年同期成長1億元，年增35.56％。兩岸均雙位數成長，推升集團營收仰攻。

王品大陸事業群自去年底解封之後，逐步回穩成長。大陸國家稅務總局公布資料顯示，第1季消費需求逐步擴大向好。其中住宿餐飲類回升明顯，銷售收入年增超過兩成。王品大陸事業群以王品牛排、西堤牛排為主力，營收增長略高於同業水準。

在台灣地區，3月雖然為餐飲傳統淡季，但受惠於各項防疫措施放寬、白色情人節與政府普發6,000元消費商機，台灣事業群穩定增長，其中，燒肉吃到飽「肉次方」的3家門店持續突破千萬元營收，「夏慕尼」中山北店、「青花驕」中山北店蟬聯千萬門店。2023年首發新品牌「就饗鐵板燒」插旗東區，海陸雙主餐搭配青花椒、金沙等多種創新味型瞄準年輕族群心佔率，開幕至今座無虛席。

此外，王品集團推出多項品牌行銷活動，「藝奇和牛岩板燒日本料理」以櫻花入菜，推出「櫻之祭主題套餐」，包含「櫻之干貝最中餅」、「極黑和牛岩板燒佐櫻花漬」、「櫻花蝦釜飯」到飲品「櫻の抹茶海鹽奶蓋」，充滿春日風情。旗下5大精緻餐飲品牌：「王品牛排」、「西堤牛排」、「夏慕尼」、「THE WANG」、「阪前和牛鐵板燒」，聯合推出波士頓龍蝦、法國生蠔、干貝等高達8,000元價值豪華贈菜，一路吃到4月底。

另5大鍋物品牌「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」發送6,000元振興禮金，還可抽iPhone 14。中餐品牌「享鴨」、「莆田」與「丰禾台式小館」共同推出9大龍蝦宴，還贈千元現金券，提升顧客回頭率。

王品台灣事業群目前共有25個品牌、305家門店。展望4月，長達5天的清明連假將持續提升營收，旗下「和牛涮」4月首推限時吃到飽半價優惠，多家品牌「阪前和牛鐵板燒」、「初瓦」、「品田牧場」、「肉次方」等接力推出春季新菜，平價品牌「石二鍋」、「12 MINI」、「來滋烤鴨」也推出新菜，持續深耕剛需市場，4月下半月後將進入母親節旺季，有望帶動業績續強。