侯友宜視察時也跟在場的小朋友合影留念。（呂健豪攝）

八里左岸原本就是新北市知名的出遊景點，為了讓民眾有更好的遊憩空間，新北市高灘地工程管理處特別新建八里左岸漫步廣場，在今（10）日完工啟用，新增能夠跳往河岸的網紅鞦韆，讓民眾欣賞美景還能拍照打卡，還有雲霧造景的水悟廣場、迷你戰訓設施，另外也將自行車道加寬，讓八里左岸展現全新的風貌。

原本的八里左岸只有經過環境綠美化的簡單步道以及具有歷史的碉堡與觀海亭，為了讓民眾能有更好的遊憩空間與體驗，新北市高灘處透過改善工程，以既有的丘、谷、林、碉堡、海潮等元素作為設計主題，連結在地特色、地景與優美的河海景緻打造漫步廣場。

占地將近2.2公頃的八里左岸漫步廣場，共有5大主題分區，打造出10處特色亮點，包含可與貓頭鷹石雕互動的景觀坐檯、以海水潮汐為主題的曲線型踏水足道，還有可以一邊欣賞河岸景觀、一邊拍照打卡的網紅鞦韆。

此外，還有以就有軍事碉堡改建的碉堡活動區，以「五百障礙場」為主題打造多項訓練肢體運動的迷你戰訓設施；自行車道也拓寬整平，同時規畫人車分流的路線，串聯左岸公園至挖子尾保留區的完整自行車路網。

市長侯友宜今日前往視察工程成果時表示，八里從2017年打造婚紗廣場、2020年啟用十三行兒童遊戲場，去年更投入2億1300萬元經費，完成關渡橋景觀平台、龍形渡船頭休憩廣場、八里十三行停車場，預計今年還會再加碼投入1億2000萬元，再增加3處亮點。

侯友宜說，八里本來就是大台北地區的知名景點，市府也積極推動淡水八里的觀光旅遊，雖然夏秋限定的沙雕展名聞遐邇，但透過不斷的建設，增加整體觀光的豐富度，讓民眾知道八里不是只有沙雕而已，現在又多了八里左岸漫步廣場，帶動淡水八里河岸一帶的的休閒觀光產業。