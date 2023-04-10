好市多牛肉捲熱銷20多年，卻在去年11月宣布停賣，讓許多會員深感不捨。不過今（10）日有會員前往好市多實體賣場後發現，牛肉捲竟在停賣3個多月後重新上架，紛紛直呼要趕快去回味經典。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「終於回來了！」仔細一看配圖則能發現，99元的牛肉捲招牌已重新上架，照片拍攝時間則是今日下午15時25分。

一名網友發現好市多重新上架牛肉捲。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「真的嗎！自從牛肉捲沒了，我直接不去了」、「又有理由去了…」、「剛去台南店店員有說，今天第一天開賣」、「豬肉就真的很難吃」、「牛肉捲～」、「X，我昨天去還是豬肉捲、雞肉捲」、「雞肉捲吃到後來都苦苦的，還是牛肉捲讚」、「豬肉捲根本就是烤過的包子」、「我真的覺得豬肉捲、雞肉捲不是很好吃！又鹹又乾！歹吃到哭！」。

好市多牛肉捲在台灣熱銷20多年，不過去年11月突然傳出停賣消息，震驚許多會員，當時好市多副總王友玫表示，牛肉捲販售多年，決定以其他商品替換，事實上台灣消費者也是以吃豬肉的人居多。