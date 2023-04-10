民進黨高市議員鄭孟洳10日踢爆前台北市議員羅智強違法使用政治獻金，批羅智強在桃園拜票的同時，竟然有在高雄餐廳、高檔酒店的政治獻金消費紀錄，對此，羅智強表示，該費用是團隊代他在外縣市拜訪的差旅支出，更回嗆鄭孟洳為何不關心高雄市長陳其邁、前屏東縣長潘孟安等人在外縣市花數萬元吃餐宴、膳宿。

鄭孟洳查出去年6月9日羅智強從早到晚在桃園掃街的同時，竟然有他在高雄旗津天后宮附近鴨角活海產店大啖美食的政治獻金消費紀錄，甚至還有入住高雄高檔酒店的住宿消費紀錄，鄭孟洳怒批，這已經明顯違反政治獻金法，難不成羅智強練成「超級分身術」？要羅智強出面說清楚講明白。

對此，羅智強狠酸，當天自己雖然不在高雄，但該筆費用是團隊代他在外縣市拜訪的差旅支出，想到民進黨對著螢幕1筆1筆查閱他的政治獻金資料，真的是對他的最大肯定，真的感動到快要流淚了。

羅智強回嗆，鄭孟洳不關心陳其邁補選高雄市長時在屏東縣吃9萬2400元的餐宴，卻關心他的團隊在高雄海產店780元支出，也不關心潘孟安選屏東縣長時在台中膳宿花費4萬8000元，而關心羅智強團隊在高雄膳宿6000元，如果他這樣算違法沒關係，麻煩先把陳其邁、潘孟安抓起來。