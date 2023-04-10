放下麥克風，暫時離開經營有成的自媒體，吳鳳回到母校臺灣師大執起教鞭，為來自各地的學生開了他的第一門課「來自土耳其的邀請函──跨越歐亞文明私旅」。吳鳳去年主持師大百年校慶迎賓活動時 接到母校的開課邀請。

母校師長告訴他，調查顯示吳鳳是台灣民眾認同度最高的外籍藝人，又是亮點校友，因此很歡迎他一起投入師大推廣教育。起初，他對開課其實有點保留，希望能有更充裕的時間準備，後來在三立新聞當家主播張齡予的鼓勵下，決定先從短期帶狀課程開始，也從他最熟悉的「土耳其私旅」入手。吳鳳表示這次開課非常的興奮跟緊張，準備了非常多豐富的歷史、文化、非典型的觀光景點旅行、習俗，帶領學員從世界觀及在地人觀點，跨歐亞文化與歷史，看見真實土耳其。

師大進修推廣學院胡衍南院長表示，疫後是一個全新的世界，人們不只旅遊欲望暴發，學習意願更是狂熱，推廣教育必須即時做出因應。師大除了保留原本在語言、藝術和音樂方面的強項，也更積極開發永續管理等趨勢性課程，例如邀請前環保署副署長葉欣誠規劃『企業ESG與氣候永續專家培訓』專班，報名踴躍出人意料。

此外，去年邀請主播張齡予開設『50＋潮世代的退休質感入門課』，這些人氣師資從經營頻道轉身站上大學講壇，證明教學正是出於無私的分享。齡予老師從健康、時尚、旅行，切入多元興趣、社交網絡、優雅生活，一同創造精彩又豐富的退休生活藍圖，即使已經結業快一年，群組內同學還是無時無刻的在分享精采生活，學習永不中斷，終身學習的齡予主播帶領著同學不斷創造生活的新想像。

因此繼張齡予之後，今年又延攬歌手潘越雲、曾淑勤等人為學員開設『音樂與生活——流行音樂歌唱』，未來也會有更多音樂人、演奏家加入授課行列。

進大學教書的處女秀，吳鳳依然幽默風趣，但他的教學準備可一點都不馬虎，從用心經營的自媒體、影音頻道帶給大眾娛樂性、資訊性的土耳其，而現在回到熟悉的充滿知識性、學術性的師大校園內，在這次課堂中他會慢慢地、深入的介紹他的家鄉，希望自己可以為學員帶來更多內涵、更有深度的文明探索。

除了美麗的風景古蹟、好吃的土耳其美食之外，還有令人感動、令人驚艷的古歷史牽引著現在看見的土耳其。在今年吳鳳老師也預計規劃旅行團，考慮親自帶領學員實地踏察，歡迎更多人打開自己的心，實際踏上充滿魅力的土耳其。學員表示，一直有在追蹤吳鳳的臉書、訂閱吳鳳的YouTube頻道，但她還是覺得面對面的上課收穫很多，因為非常喜歡土耳其，認為「一輩子一定要去土耳其」，她希望能更全面的了解，若有機會去土耳其旅行，一定能用不同眼界與眼光，用心感受土耳其。