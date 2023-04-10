雲林縣台西國中〈可可托海的牧羊人〉招生影片，全校30餘名教職員入鏡串場。（林燦基提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉台西國中校長林燦基為鼓勵在地就讀，自己製作招生影片，以〈可可托海的牧羊人〉歌曲為背景音樂，自己與全校30餘名教職員入鏡串場，並將原本歌詞「心上人，我在可可托海等你，他們說妳嫁到了伊犁」，改為「心上人，我在台西國中等你，他們說你想去讀私立」，充滿創意引發熱議。

位於雲林沿海地區的台西國中，面臨人口外流、少子化、私校競爭等困境，招生相當不易，但學校教職員並不灰心，積極到學生家拜訪，強調孩子的未來就在自己家鄉，在地就讀好處多多，獲得不少家長認同，為加強宣傳力道，校長林燦基以輕鬆有趣的手法製作招生影片，近日上傳臉書，吸引不少人關注。

喜愛唱歌的林燦基，選擇〈可可托海的牧羊人〉作為招生影片背景音樂，他表示這首歌曲主要是訴說可可托海的牧羊人與養蜂女子的一段愛情故事，旋律與歌詞充滿盼望之意，就像他期盼學區國小學生能夠就近就讀台西國中一般，把愛情故事轉換為招生宣傳，是希望大家能在輕鬆有趣的氛圍中多關注偏鄉學校。

網友留言說，「聽完我都想去唸台西國中了」、「這是一個培養優秀人才的海線教育計畫」、「記得唸完台西國中到麥寮高中報到嘿」、「3分歌喉7分感情」。家長則表示「校長真的很用心」、「對台西國中有信心，會讓孩子就近就讀」。

林燦基指出，目前全校共10班230餘名學生，偏鄉學校招生不易，有些家長認為外地大型學校資源多對孩子比較好，他向家長保證一定會拿出成績來，同時加強品德教育，孩子絕對不會變壞，偏遠學校最需要家長的支持，學校與家長齊心，孩子的未來就在自己家鄉，不用外求，獲得不少家長的認同。