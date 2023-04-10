近來銀行業的騷動使市場陷入震盪，投資人紛紛轉向科技股，但這樣的輪動和分析師預期美國科技股上季獲利恐創下至少自2006年以來最大跌幅的看法背道而馳。

根據彭博社對367名分析師所做的調查，將近60%的受訪者認為美國科技股的反彈與獲利預期沒半點關係。

另一方面，41%受訪者認為大型銀行上季獲利可能因為這次的產業動盪受到打擊。

60%受訪者認為業績報告將拖累標普500指數走低，彭博調查顯示，受訪分析師預期標普500指數成分股今年首季獲利將將下滑8%。

科技股的成績單對整體市場而言尤其關鍵，畢竟幾家科技業巨頭正是推動標普500指數第一季大漲7%的主力。分析師預估，在截至3 月的季度中，美國科技股的獲利恐暴跌15%，主要受到成本高漲和需求放緩影響。

Wisdomtree UK Ltd.董事Aneeka Gupta表示，最近幾周來大約已有五分之一的標普500成分股發布第一季業績指引，而每一個正面的預測都伴隨著三個負面的預測。

此外，科技股看起來也很貴。根據彭博的數據，那斯達克100指數的預期本益比是24倍，遠高於長期均值（19倍）和標普500指數的18 倍。

超過四分之一受訪者預期業績報告將阻礙科技股上漲，只有14%的受訪者看好科技股將進一步走高。