本次聯貸案原預計募集40億元，最終以50億元結案，顯示銀行團對日盛台駿國際租賃未來發展充滿信心，並對公司營運與獲利表現給予正面肯定。本次聯貸資金用途充實中期營運週轉，由華南銀行、台灣銀行與台灣企銀共同主辦，華南銀行、台灣銀行分別擔任額度管理行及擔保品管理行，參貸銀行包括：第一銀行、土地銀行、台北富邦銀行、新光銀行、台新銀行、兆豐銀行、兆豐票券、國際票券、萬通票券及大中票券等13家金融機構。

日盛國際租賃與台灣工銀租賃去年12月1日正式合併，並更名為日盛台駿國際租賃，業務以車輛分期、企業融資租賃與企業長期租車為主要核心業務，合併後資產規模位居台灣租賃業前列，事業版圖橫跨兩岸，在大陸轉投資日盛國際和台駿國際兩家融資租賃公司。

日盛台駿國際租賃董事長簡志明表示，2022年日盛台駿車輛分期業績成長近2成，企業融資租賃承作金額大幅成長3成，合併後企金組織加速成長，服務範圍與規模擴大，將是未來台灣業務主要成長動能，今年亦將持續投入綠能業務。此外，大陸事業2022年在疫情影響下承作金額仍創下新高。

日盛台駿國際租賃總經理朱志威表示，日盛台駿國際租賃集團今年將加速綠能投融資及小車分期業務。大陸市場部分，今年大陸逐漸擺脫疫情陰影，內需市場逐步復甦，且兩會結束後政策紅利可望引導企業擴大投資規模，租賃業可望維持穩定成長趨勢，日盛台駿將以拓展據點、管控授信風險為主要營運重點。此外，為了分散風險以及增加獲利來源，今年將布局東協市場，透過區域發展擴大資產與營收規模成長。