台中市綠川沿岸台灣原生山素英近期遭移除，民眾大罵市府「浪費公帑、破壞植物」。台中水利局10日表示，綠川綠空段植栽因滴灌設備損壞，致山素英等多處植栽枯萎，才先移除枯萎及生長不佳植栽，對於少部分植栽未枯死而遭廠商移除，將依契約扣罰。

台中市府整治綠川時，在沿岸種植一整排台灣原生的山素英，有民眾表示，去年初終於開花， 3月底經過時，看見山素英一直開得很好，還特地拍了照片，結果隔天經過發現，整個花槽的山素英都被移除了。

該民眾說，他「氣到頭皮發麻」，指市府花錢刻意種的原生植物，山素英是多年生木質藤本，又不是一年生草花，為何不是修剪而是移除？質疑市府浪費納稅人的錢，未用心維護。

台灣生態學會則表示，台中市府移除綠川旁生長良好的台灣原生山素英，理由未知，但從此看出，市府對都市植栽的概念停留在「美化環境」階段，植栽只是美化用的道具，所以輕易剷除適應良好的原生種，呼籲市府要從「都市生態」整體規畫，從環境、植栽、景觀等多個角度統籌考慮，以保護生物多樣性。

水利局指出，綠空段植栽因滴灌設備損壞，導致山素英等多處植栽枯萎與生長不佳，才派工先移除枯萎及生長不佳的植栽，並清理雜草，以利加速修繕滴灌設備，待修繕完成後將再補植；針對少部分植栽未枯死遭廠商施工人員移除，將依契約扣罰，並評估是否再續約。