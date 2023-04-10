一年一度的龍岡米干節即將在4月22日至5月1日的周末假日登場，睽違5年回歸龍岡魅力金三角商圈舉辦，過去因疫情停辦2年的長街宴也將強勢回歸。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

一年一度的龍岡米干節即將在4月22日至5月1日的周末假日登場，睽違5年回歸龍岡魅力金三角商圈舉辦，過去因疫情停辦2年的長街宴也將強勢回歸。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市「龍岡米干節」將於22日登場，一改前5年都在龍岡大操場舉辦，今年拉回忠貞商圈打造異域風貌，卻引發在地居民反彈，憂心本就塞爆的聯外交通雪上加霜，觀旅局指出，會以三個同心圓方式管制接駁人潮，且過去因疫情停辦2年的長街宴也將強勢回歸，讓邁入第12年的米干節盛大登場。

一年一度的龍岡米干節即將在4月22日至5月1日的周末假日舉辦，睽違5年回歸龍岡魅力金三角商圈，以在地辦喜事的精神策展，加強與周邊商圈的整合，也邀請新住民商家和民眾同歡，首周以緬泰傳統活動「潑水祈福」為主題，第2周則有雲南少數民族的「火把求吉」活動，停辦2年的長街宴也將於4月22日回歸，25日至28日則推出平日限量深度的文化體驗。

在地議員舒翠玲10日在觀旅局工作報告時播放平鎮區龍美路塞車逾500公尺畫面，直指龍美路僅雙向單線道，平時通往龍岡路幹道綠燈只夠讓3至4部車通過，強調忠貞老城區3條聯外道路龍東、龍美、新生路都因路幅窄，塞車已是日常，這也是前幾年米干節移到龍岡大操場舉辦的主因。

舒翠玲說，新市府決定拉回商圈，在地居民都很憂心，紛紛上市長信箱、1999反映，她強調觀光很重要，但跟社區取得平衡更重要，不要發展觀光不成，還讓在地交通雪上加霜，徒增民怨。

議員陳韋曄也說，龍岡米干節是桃園具有獨特魅力的文化節慶，根據往年經驗，就算在龍岡大操場舉辦，附近停車和交通管制仍然非常擁擠，遑論今年移師商圈，呼籲觀旅局更完善規畫，增加管制人力、降低住民困擾，讓活動一年比一年更熱鬧。

觀旅局長周柏吟打包票，今年米干節首重周邊交通，假日採「3層同心圓」管制：第一層為徒步區，僅開放居民憑證進入。第二層疏導管制區，會場周邊與重要路段全面禁止停車，進入忠貞巷弄重要路口設有7處攔截點，指引外來車輛進入住宅巷弄，遊客車輛全停放龍岡大操場。

周柏吟說，第三層則控制主要幹道號誌，避免大溪、平鎮、中壢和八德方向車輛回堵，希望藉由這次的交通規畫模式從示範變成常態，成為未來新的交通疏導模式，協助在地解決假日交通問題。