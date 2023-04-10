展望後市，隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，「Chatime日出茶太」持續在全球展店，力求每年全球門店淨成長保持30％的成長。另全民普發6,000元，提前啟動母親節餐飲商機，六角旗下子公司王座國際可望於第二季營收動能轉強。
六角Q1營收10億元 年增1.6％
連鎖餐飲集團六角（2732）3月合併營收3.42億元，較2月成長3.61％，較去年同期則微幅減少1.16％，累計第一季合併營收突破10億元，年增率1.6％。
連鎖餐飲集團六角（2732）3月合併營收3.42億元，較2月成長3.61％，較去年同期則微幅減少1.16％，累計第一季合併營收突破10億元，年增率1.6％。
展望後市，隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，「Chatime日出茶太」持續在全球展店，力求每年全球門店淨成長保持30％的成長。另全民普發6,000元，提前啟動母親節餐飲商機，六角旗下子公司王座國際可望於第二季營收動能轉強。
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