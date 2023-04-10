江男被一審法官依乘機詐欺取財罪判刑8月。（孫英哲攝）

嘉義江姓男子從事中古機車買賣，他得知彰化一對黃姓國中生兄弟很想買車，不顧他們未成年，慫恿他們用各種方式逼父母拿錢贊助，還說若沒錢，黃金更好。江男收下小兄弟給1萬元及價值約26萬元的2條金項鍊後，雖牽來2部中古機車要交車，但他竟將2車都過戶到自己名下，還典當其中1車中飽私囊。全案一審日前審結，江男被依乘機詐欺取財罪判刑8月，並被追繳不法所得。

判決指出，被告江男曾於2016年間因詐欺罪遭判刑5月，熟料出獄仍不知悔改。2021年10月間，他暱稱「陳霖霖」在臉書發布販售機車的貼文。當時在彰化讀國中的黃姓兄弟想買機車，經朋友介紹，知悉臉書暱稱「陳霖霖」的網友在賣車，二人遂加入「陳霖霖」帳號為臉書好友。

雙方透過通訊軟體聯繫時，江男向黃姓兄弟建議可向父母索討五倍券，如父母不願給予，可向父母用「亂」、「摔東西」之方式取得。江男還慫恿「看別人騎車自己要趕緊想辦法解決」、「哥哥10幾歲時也這樣」、「這樣懂了嗎？要想辦法解決」。

雖然江男不斷鼓吹，但黃姓兄弟畢竟年紀還小，也沒有駕照，家人根本不可能支持他們買機車，黃姓兄弟在無計可施下，只得暫時作罷，直到存夠一些錢後，兩人才在2022年1月間聯繫江男，並各自選定1部機車後，共交付1萬元的現金給江男。

江男見魚兒已上鉤，又向黃姓兄弟稱「如果有黃金，可以拿去當鋪典當，支付尾款比較快」。幾天後，江男收了黃姓兄弟向家人竊得的2條各約2兩多的金項鍊（價值約26萬元），然後再到其他中古機車行以每部2萬8千元的價格買了2部中古機車。

他欺負小兄弟涉世未深，且不熟悉機車買賣及交車流程，竟將2部機車都過戶到自己名下，且還在與黃姓小兄弟約定交車後，又將其中1部機車牽去當鋪典當了1萬元後私吞，他面對小兄弟質疑「為什麼要典當車子」時，騙稱幾天後就會贖回，到時再交車。

全案因黃姓兄弟的父親發現家中兩條2兩多的金項鍊不翼而飛，進而追查出上情，乃前往嘉義向江男表示要解約及歸還機車，同時向江追討小兄弟2人所交付的金錢及金項鍊。江男在警局與黃父簽立和解書，但之後避不見面，斷絕聯繫，全案因被害人報案而曝光。