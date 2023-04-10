許多男性習慣將皮夾放在褲後口袋，但復健科醫師提醒，此動作長期會壓迫臀肌與梨狀肌，導致坐骨神經受到牽扯而疼痛，引發坐骨神經痛，甚至坐下時也造成骨盆與腰部的負擔，因此建議民眾，皮夾盡量放在背包中，畢竟預防勝於治療。

復健科醫師李炎諭在其臉書粉專表示，日前一名男性患者一跛一跛地走入診間，患者表示，常出現坐骨神經痛，即使做了牽引治療、打針，症狀仍反覆發作，他發現病人確實有腰椎的椎間盤與滑脫問題，但患者皮夾都放在褲後口袋，也可能是造成坐骨神經痛的原因。

他表示，一般人常認為，坐骨神經痛是因為椎間盤的相關疾病，事實上，坐骨神經痛的原因很多，絕對不只椎間盤突出而已，例如，將皮夾放在褲後口袋也會導致坐骨神經痛。

他說明，長期把錢包放在褲後口袋，可能會壓迫臀肌與梨狀肌，導致坐骨神經受到牽扯而感到疼痛，導致坐骨神經痛，也就是由臀部放射狀向腿部、甚至腳底的麻痛，甚至坐下時也造成骨盆與腰部的負擔。

李炎諭表示，若想改善症狀，除了要把皮夾放置背包外，也可嘗試按摩球、物理治療、注射治療、震波治療等。此外，平常可做臂大肌伸展、梨狀肌伸展，來降低不適。