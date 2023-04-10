2022年由於全球經濟衰退以及俄烏戰爭，導致大尺寸面板需求衰退，各大廠為了去化庫存，進行產能調控。但面板大廠日前陸續釋出樂觀訊息，包括電視及資訊產品面板需求都有所回溫，報價走勢也趨向正面。以營收表現來看，各面板大廠2月起電視面板出貨量已逐漸回升，加上大陸備貨動能轉強，面板庫存量健康，有利面板廠出貨，對旭東營運帶來正面訊息。

根據調研機構Omdia報告指出，2023年大尺寸顯示器面板出貨量可望較2022年成長0.8％，出貨面積年增3.5％；且由於市場所需，2023年65吋以上電視面板出貨量可望較2022年成長17％。旭東位於大陸的昆山廠主要以生產TFT-LCD及觸控面板設備為主，旭東表示，由於公司所生產的設備具備少量多樣的優勢，豐富的製造經驗不僅產品性價比高，與客戶黏著度也相對較高，因此樂觀看待面板產業後勢為公司所帶來的營運動能。