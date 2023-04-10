央行表示，3月外匯存底變動主要受2大因素影響，一是外匯存底投資運用收益、二是主要貨幣對美元匯率變動。
對於立委提案主張修法，建議提撥央行10％外匯存底成立主權基金，但央行對此保守以對。對此，央行強調對於設立主權基金正面看待，但認為應依其他國家經驗設立專法或資產管理公司來因應，考量外匯存底同樣有負債面，因此認為並不適合直接無償撥用。
央行今（10）日公布我國最新外匯存底金額，截至2023年3月底為5602.79億美元，較2月底增加19.07億美元、再創歷史新高。截至3月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5656億美元，約當外匯存底101％。
央行表示，3月外匯存底變動主要受2大因素影響，一是外匯存底投資運用收益、二是主要貨幣對美元匯率變動。
對於立委提案主張修法，建議提撥央行10％外匯存底成立主權基金，但央行對此保守以對。對此，央行強調對於設立主權基金正面看待，但認為應依其他國家經驗設立專法或資產管理公司來因應，考量外匯存底同樣有負債面，因此認為並不適合直接無償撥用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。