央行表示，3月外匯存底變動主要受2大因素影響，一是外匯存底投資運用收益、二是主要貨幣對美元匯率變動。

對於立委提案主張修法，建議提撥央行10％外匯存底成立主權基金，但央行對此保守以對。對此，央行強調對於設立主權基金正面看待，但認為應依其他國家經驗設立專法或資產管理公司來因應，考量外匯存底同樣有負債面，因此認為並不適合直接無償撥用。