澎湖縣政府10日宣布，將於8月1日起在高中以下各級學校定點設置生理用品供有需求學生取用，此中央政策用意為協助家庭經濟狀況不佳的學生，在生理期來臨有所需的生理用品可以使用，同時加強正確月經教育破除月經污名化，一起響應全球議題。此舉對於離島女性落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約），減輕女性生理期之額外財務負擔助益很大。

澎湖縣政府社會處表示，為避免女性因未有足夠生理用品而加深貧窮情況，今年1月起澎湖縣婦女福利服務中心、新住民家庭服務中心、馬公湖西社福中心（兒少館、湖西站）、白沙西嶼社福中心、望安七美社福中心（望安站、七美站），提供「生理用品共享盒」，免費提供生理用品給有需求民眾使用。

澎湖縣政府為能友善提供多元生理用品，落實性別平等及月經教育，經立委提案，教育部推動全國各級學校及教育部所屬場館放置免費衛生棉，或提供生理衛生用品的措施。高中以下各級學校校園設置定點讓學生取用生理用品，另低收入戶、中低收入戶或導師認定學生（含家庭突發因素）則採實物個別發放學生方式推動辦理。

教育處已陸續統計縣內學校4年級以上不利處境學生，並尊重學生使用生理用品類、材質的不同，規劃適性友善的發放方式，後續將加強對所有學生人權、性別平等、月經、生理用品正確使用等教育措施，並實施跨領域及議題教學，同時研發補充教材、拍攝教學影片，提供教師教學資源，精進專業知能與強化相關服務，共宣導校園性別平等。