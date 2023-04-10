慧洋-KY（2637）今（10）日公告3月與首季自結財報，3月合併營收13.33億元，自結營業利益2億元，稅前盈餘3,849萬元，每股稅前盈餘為0.05元；累計第一季合併營收為35.88億元，自結稅前虧損為1.28億元，每股稅前虧損0.17元。

慧洋表示，散裝航運市況去年下半年以來受到全球景氣衰退影響，運價指數持續走跌，至今年2月底築底反彈，慧洋3月營收已恢復正常水準，月增44％，對後市仍抱持樂觀。

受到船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規兩大環保新規上路影響，慧洋今年起將積極處分營運效益較差之老舊船舶，3月公告處分兩艘舊船（Supramax及Handy各一艘，平均船齡約10年），目前尚有2艘舊船正在洽談，4月也通過2艘環保節能Handy採購案，今年已累計採購4艘新船，將維持一貫汰舊換新政策，提升船隊運力供給量能。

此外，慧洋3月底如期交付今年首艘節能新船，由尾道造船株式會社打造之輕便型（Handy／40,000 DWT），已簽訂1年期穩定租約，日租金價格落在1.6萬～1.7萬美元，由於環保法規日趨嚴謹，慧洋投資之新造船可優於市場行情出租。

慧洋今日同步舉辦法說會，財務長薛亦駿示，BDI指數在2月中旬過後反彈，顯示全球對原物料需求開始回升，第二季為南美穀物出口旺季，及中國兩會後預期將積極鞏固經濟復甦，均有助於推升後續運價指數。慧洋目前旗下約有半數左右的指數連動船舶可望受惠，今年營運維持成長無虞。