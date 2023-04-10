台中市長盧秀燕今天在臉書發起以「感謝」為題的徵文活動，讚數最高的投稿者可獲得李維拉簽名球。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕今天在臉書發起以「感謝」為題的徵文活動，讚數最高的投稿者可獲得李維拉簽名球。（市府提供／張亦惠台中傳真）

2023年世界棒球經典賽A組預賽上個月在在台中洲際棒球場舉行，讓全球球迷注意到台中，台中市長盧秀燕為感謝各界的支持與貢獻，今天在臉書發起「這球我來！台中感謝有你」李維拉簽名球贈球活動，以「感謝」為題廣徵圖文，讚數最多的圖文，即可獲得李維拉的簽名球。

全球僅4座城市具有WBC舉辦資格，台中洲際棒球場就是其中之一。盧秀燕表示，感謝WBC選擇台中，感謝中華隊熱血奮戰，感謝世界好手來台一展球技，更要感謝國人疼惜台中、鼓勵台中，讓賽事舉辦得順利、精彩。更感謝MLB傳奇球星李維拉，上月訪台短短3天行程滿檔，除了出席小小選手棒球訓練營、台中市政府歡迎晚宴，更重要的任務是擔任WBC開球嘉賓，為經典賽首戰掀起高潮。

盧秀燕說，為了感謝國人對WBC在台中的支持與配合，在李維拉回國前，邀請他為這場賽事留下一顆「紀念簽名球」，將贈送給熱情、溫暖、可愛的台灣民眾。4月10日至4月20日，在官方臉書投稿，圖文形式不拘、報名身份不拘，簽名球將贈送給「讚數最高」的投稿者。

盧秀燕進一步說明，李維拉棒球生涯留下的紀錄，是美國職棒的里程碑，對台中而言，舉辦WBC也成為城市運動發展的重要里程碑，期盼透過這顆李維拉簽名球傳達「感謝」之意，帶動更多人關注和支持台灣棒球的發展。（簽名球贈球活動網址：https://fb.me/e/2MTrIdr9t）