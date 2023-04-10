台中市政府警察局烏日分局自上月13日起連續4周強勢執法，針對「未禮讓行人」開罰413件。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

交通部修法「未禮讓行人」將開罰3600元，自3月31日起上路實施，台中市政府警察局烏日分局自上月13日起連續4周強勢執法，針對「未禮讓行人」開罰413件，蒐證舉報「疑似改裝噪音車輛」922件，貫徹保護斑馬線上的行人及守護民眾的居住生活品質。

自今年3月31日起，「未停等禮讓行人」之罰鍰從大型車不禮讓開罰2800元及小型車不禮讓開罰2000元，大幅提升至2者皆開罰3600元，可見對行人安全的執法強度，近期將不斷的強化，但如何避免「因為不懂而被罰」成為駕駛新課題。

烏日警分局指出，許多以前未能懂得禮讓行人的駕駛，現在慢慢的學會停等禮讓，但卻也有許多的駕駛仍抱持「怎樣才是禮讓？」、「有行人在斑馬（行穿）線上，我就不能過嗎？」、「行人如果不走在斑馬線上，我需要禮讓嗎？」等疑問。

烏日警分局說明，依據「道路交通安全規則」第103條，「行人行經行人穿越道（斑馬線）或未畫設行人穿越道的交叉路口，均應暫停讓行人優先通過」，因此行人行走在斑馬線上（或斑馬線的兩側），甚至無斑馬線的路口，都要禮讓行人。

另依據內政部警政署統一規範，「以行人行進方向3公尺以內」為警察機關的執法取締標準，因此行人穿越斑馬線時，車輛在行人動線面前3公尺內（約3個枕木紋）搶先通過，就可能會被依「道路交通管理處罰條例」第44條2項開單告發。

烏日警分局分局長尤啓南表示，違規舉發是不得已的執法手段，為了保護行人安全，呼籲容易違規的朋友，以保護家人的心，共同遵守交通規則並保護走在路上的家人、好友，希望大家一起來努力，共創優質的生活環境。