台電提供桌邊客製化服務，教用電大戶如何節電。(台電提供)

台電提供桌邊客製化服務，教用電大戶如何節電。(台電提供)

台電屏東區處邀請契約容量達900瓩用電大戶舉辦座談會，特邀具移轉效益的鋼鐵業及其他製造業者現身說法，藉此相互交流，並在每一座位區安排「桌邊服務」，提供客製化服務，讓大家能聰明省電。

新尖離峰時間帶自今年1月1日已正式上路，且修正後的需量反應措施將提前到4月1日即可申請，夏季用電高峰將至，為減輕高壓用戶的電費負擔，台電屏東區處今日舉辦大用戶座談會。

並針對「新尖、離峰時間電價」及「需量反應負載管理措施」內容提出報告，讓用戶面對面交流，親身瞭解移轉真的不困難，只要有心配合，絕對可以讓您省電、省荷包。

去年試辦成功的鋼鐵廠商於會中現身說明，利用尖峰時段避開熱處理爐使用，或於夜尖峰進行輥輪更換；另化學原料製造業者利用石墨化場合閘送電前，以可遠端遙控軟體預測用電量，採最省電時段投入，其餘生產場投入高耗能電力時，錯開石墨化場用電最高峰。

台電屏東區處長饒祐禎表示，過去電力系統尖載時間已逐漸挪移至傍晚6至8時，形成「夜尖峰」，所以電力系統的需求面管理必須相對調整。

且今年正式實施時間電價新時間帶，低壓時間電價用戶自由選用、高壓以上戶則全面適用。另受氣候變遷影響，5月早熱乾旱，10月秋老虎現象亦頻發，為引導用電大戶調整生產排程以降低尖峰負載，所以將高壓以上夏月電價期間由原6至9月，調整為5月16日至10月15日。